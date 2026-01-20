１２球団監督会議が行われ、巨人・阿部慎之助監督（４６）は球宴について意見を述べたことを明かした。「オールスターの再出場みたいなのがあった方が、（選手を）全員使えるんじゃないですかって」と話した。「去年は矢野くん（広島）が１人予備で、出したかったんだけど、余っちゃってたんで。誰か怪我したらっていう時に、誰かとっとかなきゃいけない状況になっちゃったんで、本当は出したかったんですけどっていう。そうい