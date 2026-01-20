プロ野球の１２球団監督会議が２０日、都内のホテルで開催された。出席した阪神の藤川球児監督は会議後、「記憶に強く残っていることは選手同士、それからコーチ同士の他球団とのグラウンド上の練習等含めての会話ですね」と話し、試合前の選手同士、コーチ同士のグラウンド上での会話についての議論があったと明らかにした。藤川監督は「自分自身が監督１年目ではありましたけど、非常に気になっていたところではあったので。