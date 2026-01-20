錦鯉・渡辺隆が１８日、テレビ朝日系「有吉クイズＳＰ」に出演した。この日は、人気企画「メモドライブ」。タレントたちがドライブロケをしながら、車内で思ったことをメモで明かしていく。渡辺は、昨年にＮＨＫを退局したフリーアナウンサー・中川安奈への思いを赤裸々。旅の序盤に近距離でツーショットのプリクラ撮影などを行い、好意を募らせていった。渡辺はメモで「みんなでプリを撮る楽しさを４７歳で知った。中川さ