歌手で俳優の中島健人が、20日発売の『フィガロジャポン』2026年3月号（CEメディアハウス）に登場する。【写真】色気溢れる…舌ペロで首元に手を添える中島健人中島は、連載「FIGARO HOMME 彼との瞬間」vol.62に登場。5人の主人公に扮（ふん）する。アイドル、アーティスト、俳優として活躍し、創作意欲は底を突かず、大の映画好きでもある中島が、人生に影響を与えた作品の主人公にふんし、新しい表情を見せる。