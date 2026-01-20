プロ野球の12球団監督会議が20日、都内のホテルで行われ、出席した楽天・三木肇監督（48）が巨人にFA移籍した則本昂大投手（35）にエールを送った。海外FA権を行使した則本に対し、球団は宣言残留を認めて交渉を継続していた。そんな中で右腕は巨人移籍を決断。3年総額13億円で合意し、19日に入団記者会見を行った。三木監督は則本について聞かれ「イーグルスでチームを引っ張ってきた選手の一人。（今季から）チームは違う