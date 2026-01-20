鏡を見るたび「なんか老けたかも…？」と感じるなら、その原因は“髪色”かもしれません。年齢を重ねると、暗すぎる色は重たく、明るすぎる色はチープに見えることも。そこで注目なのが、白髪を生かしながらアカ抜けを叶える【白髪ぼかし×最旬ヘアカラー】。自然なツヤと抜け感で“若見え”を狙えます。ブリーチなしでも透明感。大人の“ライトグレージュ”でやわらか印象に明るすぎず、くすみすぎないライトグレージュは、今季注