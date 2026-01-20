V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の東京ヴェルディは17日（土）、セッターの腰高悠斗（23）の退団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 腰高は近江高校を卒業後、びわこ成蹊スポーツ大学に進学。その後、2023年に東京Ｖに加入し2024-25シーズンでは23試合でベンチ入り、今シーズンは2試合でベンチ入りしていた。 なお、今回の退団は腰高本人からの申し出によるもので、16日（金）をもっ