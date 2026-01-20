任期満了に伴う山口県知事選が22日告示される。4選を目指す無所属現職の村岡嗣政氏（53）＝国民民主推薦、いずれも無所属新人で自民党会派だった県議の有近真知子氏（43）、コンビニ店員の大久保雅子氏（61）＝共産、社民推薦＝の3人が立候補を予定している。自民、公明両党の県組織は村岡氏の推薦を決めており、保守分裂含みの構図。投開票は2月8日。村岡県政への評価や、中国電力が山口県上関町で建設を計画する使用済み核燃