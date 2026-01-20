遊覧ヘリコプターが行方不明になった熊本県・阿蘇山の中岳火口付近＝20日午後3時53分20日午前11時ごろ、熊本県阿蘇市の観光施設「阿蘇カドリー・ドミニオン」を飛び立った遊覧ヘリコプター1機が、行方不明になった。運航会社「匠航空」（岡山市）によると、阿蘇山の中岳火口付近で連絡が途切れた。乗客の台湾の男女2人と、日本人の操縦士（64）の計3人が乗っており、県警や消防、国土交通省から要請を受けた航空自衛隊が捜索して