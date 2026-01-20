なぜか最近、あの人と目が合う回数が増えた気がする。たまたまなのか、それとも好意を持たれているのか。視線は言葉よりも正直に男性の意識や感情を映し出すことがあります。そこで今回は、“目が合う”という小さな変化から読み取れることをチェックしてみましょう。無意識に「相手を探している」サイン人は、興味のあるものを自然と目で追ってしまいます。意識していなくても、気になる相手の動きや位置を無意識に確認してしまう