１９日深夜放送のテレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（月曜・深夜１時１７分）に、ユーチューバーやＴｉｋＴｏｋｅｒ、実業家として活動する岸谷蘭丸（２４）が出演。父は俳優の岸谷五朗、母はシンガー・ソングライターで「プリンセスプリンセス」の岸谷香で、高校から海外留学し、現在もイタリアの名門大学に在学しながら、留学支援サービスを立ち上げて活動している。番組冒頭、蘭丸に「会いたかった〜」と声を