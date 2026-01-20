2026年1月19日に放送された、千鳥・大悟さんがMCを務める「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）では、さらば青春の光・森田哲矢さんが出演し、「売れていない芸人は結婚式をあげるな」と主張した。「あれ見るの一番嫌なんすよ」番組中、森田さんは「SNSで、売れてない芸人の結婚式の投稿ってあがってきません？あれ見るの一番嫌なんすよ」と話し始め、「そもそも、売れてない芸人がなぜ結婚式をしたいのか？」と疑問を口にする。