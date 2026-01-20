楽天・三木肇監督が２０日、都内で行われた１２球団監督会議に出席した。国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使していた楽天・辰己涼介外野手の残留が１６日に決定。指揮官は「うん、良かった。残ってくれて良かったと思います」とうなずいた。この日の監督会議では球界のさらなる発展に向けて話し合った。「とにかく球界が盛り上がるようにみんなでしっかりやりましょうということを話した。試合時間のスピードアップもそ