１月１８日の京成杯・Ｇ３を制したグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）は皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）を本線に調整が進められる。重賞初制覇となった前走は４角１０番手から豪快に差し切った。上原佑紀調教師は「大きな反動はなさそうです。週末に放牧に出して、皐月賞を本線で考えています」と説明した。