阪神・藤川球児監督が２０日、都内で開かれた１２球団監督会議に出席した。ＣＳのアドバンテージの問題など、様々なルール改正の議論がなされるなか、ソフトバンク・小久保監督の意見に強く賛同した。「私が記憶に強く残っていることは選手間同士、それからコーチ同士の他球団とのグラウンド上、練習等含めての会話ですね。それは自分自身が監督１年目ではありましたけど、非常に気になっていたところではあったので。他球団