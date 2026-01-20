映画「スティーブ・ジョブズ」（2013年）でスティーブ・ジョブズ役を演じる名度した俳優アシュトン・カッチャーが、モデル時代にグッチのショーから外された理由を明かした。アシュトンは「ザット70sショー」で俳優としてブレイクする前、ヨーロッパのランウェイを歩いていたが、当時グッチを率いていたトム・フォードから「太りすぎ」と言われ、出演を外されたという。 【写真】ち