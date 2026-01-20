世界を目指す中学生レーサー／福田胡央さん レーシングカートで世界を目指す岡山県倉敷市の中学1年生、福田胡央（ふくだ・こお）さん。難病を抱えながらも、夢に向かって突き進むひたむきな姿を追いました。 倉敷市の中高一貫校、倉敷天城中学校に通う福田胡央さん（13）。勉強が好きだという福田さん。クラスメートもその学力に一目置いています。 （クラスメート）「勉強もすご