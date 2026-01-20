「いつ発生するかは分からないが、感染症危機は必ずまたくる」。新型コロナによる韓国国内初の患者発生から6年（20日）を迎えて行ったインタビューで、林承寛（イム・スングァン）疾病管理庁長はこのように強調した。日常生活が戻って以降、防疫は終わったことのように扱われている。しかし林庁長は「むしろ今が防疫体系を整えるゴールデンタイム」と強調した。感染内科専門医で新型コロナ拡大当時に京畿（キョンギ）道庁で防疫を