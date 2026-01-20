1月17日午前5時ごろ、愛知・豊田市の住宅街でアパートから火災が発生し、火元の部屋に住む会社員・小川晃子さん（42）の遺体が発見されました。死因は首を絞められたことによる窒息死で、何者かが小川さんを殺害した後、部屋に火を放ったとみられています。「サン！シャイン」は、事件2日前の15日夜7時過ぎ、事件現場となった小川さんのアパートすぐそばの駐車場で撮影された動画を独自入手しました。独自入手映像警察官に囲まれ