長期金利の指標となる10年物国債の利回りが、一時、およそ27年ぶりの水準となる2.35％まで上昇しました。【映像】長期金利 一時2.350％まで上昇債券市場では、10年物国債の利回りがきょうも上昇し、一時2.35％と、1999年2月以来およそ27年ぶりの水準となりました。市場では、高市総理大臣がきのう、食品の消費税率を2年間ゼロにする検討を加速すると発言したことを受け、財政悪化への懸念から、国債の売りが強まっているとい