シンガー・ソングライターの小椋佳（82）が、19日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演。父親の職業を明かした。番組MCのエッセイスト・阿川佐和子から「お父様が琵琶を弾いていらした？」と聞かれると、小椋は「親父がハタチの頃は日本中で琵琶が流行ってた」と説明。「今の若者はモテようと思ってギターを弾く。それと同じように、あの時代は琵琶をや