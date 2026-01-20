生成AIを悪用して作り出した女性芸能人の偽のわいせつな画像を販売するためにインターネット上で公開したとして、無職の男が逮捕されました。【映像】実際に押収された物（連行される容疑者の様子も）千葉達郎容疑者（31）はおととしから去年までの間、5回にわたって女性芸能人の偽のわいせつな画像14点を販売する目的でインターネット上に公開した疑いが持たれています。警視庁によりますと、千葉容疑者は生成AIを使い偽の