エースコックは、「スープはるさめ」などノンフラワー商品（はるさめ・米めん）の希望小売価格を、5月1日出荷分より値上げすると発表した。価格改定率は約8〜10％。主な対象商品は、「スープはるさめ」シリーズと「ハノイのおもてなし」シリーズを現行182円（税抜）から200円に、「ヌードルはるさめ1／3日分の野菜」シリーズと「福福彩菜」シリーズを221円から239円に、オープン価格商品「スープはるさめプチパック」を出荷価