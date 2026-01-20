エレコムは、巻き取り式USB Type-Cケーブルを本体に一体化したモバイルバッテリーを発売した。容量は1万mAhで、カラーはブラックとシルバーの2種類。価格はオープン価格で、直販価格は6280円。 巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリー(10,000mAh/30W) ブラック 巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリー(10,000mAh/30W) シルバー 本体一体型ケ