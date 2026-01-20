NECに所属するFW塩貝健人のヴォルフスブルク移籍が迫るなか、有識者が同選手の移籍について語ったようだ。オランダメディア『VoetbalPrimeur』が伝えている。今シーズンのエールディヴィジで、ここまで7得点を記録している塩貝健人。以前、「リーグのトップスコアラー（今季エールディヴィジの得点ランクトップは上田綺世）を目指したい」と語ったように、日本代表が誇る“点取り屋”を越えるべく成長に意欲を燃やしている20歳