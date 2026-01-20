前橋市の公園で草が燃える火事が起き、住宅など6軒に延焼しましたが、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められました。【映像】消火活動をおこなう隊員（実際の様子）午前10時半ごろ前橋市富士見町で「下草が燃えている」と119番通報がありました。警察などによりますと、公園の土手に生えている草から出た火が強風にあおられ、公園の南側にある住宅や倉庫など6軒に燃え移りました。ポンプ車など19台が消火にあたり、火はおよ