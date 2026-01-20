高市首相（自民党総裁）が１９日に表明した、衆院解散に伴う２７日公示、２月８日投開票の衆院選を巡り、群馬県内の与野党や選挙管理委員会も準備を加速させている。解散から投開票までの期間は戦後最短の１６日で、有権者の反応は評価と困惑に分かれた。政党の動き「完全勝利を得るために一致結束して、この選挙戦を乗り越えていきたい」自民党県連の小渕優子会長は１８日の結団式後、記者団に強調した。自民は県内５小選挙