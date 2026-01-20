日本フランチャイズチェーン協会が２０日発表した２０２５年の全国コンビニエンスストア売上高は、新規出店を含む全店ベースで前年比２・２％増の１２兆５８３億円となり、過去最高を更新した。前年を上回るのは５年連続。訪日外国人の増加や大阪・関西万博の開催などが影響したとみられる。商品別では、おにぎりや菓子などなどが好調だった。来店客数はのべ１６３億４１４２万人（０・２％減）で、来店１回あたりの購入額を示