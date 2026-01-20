20日から放映される東京海上日動の新テレビCMに、俳優の北川景子（39）と声優の宮野真守（42）が出演する。【映像】宮野真守の仕事頑張ったときの“ご褒美”CMでは、日本で一番高い山・富士山を眺めながら語り合った2人。そのシチュエーションにちなみ、インタビューで最近の一番の「ご褒美」について明かした。北川「子どもたちが寝た後の自分ひとりの時間がすごく好きで、とても大切にしている。子どもが寝た後に絶対甘いも