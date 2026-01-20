NHKの受信料契約を年間のクレジットカード払いにしていると、いつが請求の区切りなのか分からなくなってしまいますよね。SNSなどでは「更新月の1ヶ月前までに手続きしないと解約できない」といった情報も見かけますが、これは誤解を招きやすい表現です。 筆者も「更新月だと思っていたタイミング」に解約できず困った経験があります。この記事では、NHKで実際に管理されているのは「更新月」ではなく「請求月」である点