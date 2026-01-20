NCTのジャニーが、鍛え上げた肉体美でファンを魅了した。ジャニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、「upupup」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。【写真】ジャニー、鍛え上げられた肉体美公開された写真には、バスケットボールのユニフォームを着たジャニーの姿が収められている。特に目を引くのは、タンクトップからのぞくたくましい腕の筋肉だ。鍛え上げられた肩から腕にかけてのラインは迫力満点で、ファンを