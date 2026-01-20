スノーボードの女子パラレル大回転の４２歳・竹内智香（広島ガス）が、冬季五輪の日本女子最多となる７度目の五輪代表入りが正式に決まった。２０日、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が発表した。女子スノーボード界をけん引してきた先駆者が、ラストシーズンの大舞台で有終の美を飾る。昨年５月２９日、竹内は引き締まった表情で記者会見に登壇し「２０２５―２６年シーズンで競技の世界から退くことを発表させていただきます」と