日本ハムの新庄剛志監督（５３）が２０日、都内で行われた１２球団監督会議で、走塁用手袋について持論を展開した。ランナーが負傷防止のために着用する走塁用手袋は、まるで「鍋つかみ」のように大きい場合もある。新庄監督は「あれ、めちゃくちゃ長い子がいるんですよ。ちゃんと決めてもらわんと。『１センチ長くしとけ』って言えるもんね」と大きい方がベースに近づき、有利であると主張した。「こそっとやってみるかな。