大阪府の吉村洋文知事は２０日、大阪府庁で報道陣の囲み取材に応じ、大阪府知事・大阪市長の出直しダブル選について説明した。選挙費用について質問が及ぶと「選挙コストをできるだけ抑えるという意味からも、衆議院の同日、解散総選挙の同日ということになったと思います」と回答。また超短期での選挙ゆえに、各自治体の職員が対応に追われていることにも触れ「選管またその関係する事務職員の皆さんには、本当にご負担をかけ