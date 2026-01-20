木原官房長官はきょう、総理や官房長官がトップを務める内閣官房と内閣府の会議の見直し結果を公表しました。きょうまでに、191ある閣僚会議などのうち69の廃止を決定しました。木原稔 官房長官「今般の措置により大幅に減らすとともに、見直しのための枠組みを構築できたと考えております。引き続き、内閣官房および内閣府の事務の不断の見直しに取り組んでまいりたい」木原官房長官は今月9日、各府省庁の幹部らを集めた会議