男女ロックデュオ「LOVE PSYCHEDELICO」が公式サイトを更新。２月からスタートする「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」をもって、活動を休止することが公表されました。 【写真を見る】【 LOVE PSYCHEDELICO 】活動休止を発表「25th Anniversary Tour をもちまして」公式サイトでは「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour をもちまして、LOVE PSYCHEDELICOは活動を休止いたします」「Thank you.」と綴ってい