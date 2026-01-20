お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。手術したことを報告した。【写真】「珍しい鏡餅みたいになってました」手術後の様子を投稿した銀シャリ鰻鰻は「先日声帯ポリープ手術しました」と報告。「声帯2本とも結節(こぶ)の片方の上にポリープ出来てました。簡単に言うと、こぶの上にこぶです。なかなか珍しい鏡餅みたいになってました」と病状を説明した。3日間入院し、術後の会話は筆談。