２０日午前１１時頃、熊本県阿蘇市周辺の上空でヘリコプター１機が行方不明となった。国土交通省などによると、行方が分からなくなったのは阿蘇山火口周辺を巡る遊覧ヘリで、パイロットと台湾から訪れている男女の計３人が搭乗していた。帰着予定時間を過ぎても戻らず、遭難信号を受信したという。