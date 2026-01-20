ホンダ「ステップワゴン」が“角目”に大変身！ 80年代風「デリカミニ」も登場のダムドブース【東京オートサロン2026】ダムドは東京オートサロン2026で「ミッドセンチュリー」をテーマにしたブースを展開。ホンダ「ステップワゴン」や三菱「デリカミニ」など、往年の名車を彷彿とさせるレトロでアメリカンな新作カスタムカーを多数展示しました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「レトロワゴン」です！ 画像で見る（55枚