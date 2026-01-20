ファッション誌「Lula Japan」を発行する株式会社ルラ ジャパンは、CHANELのフレグランス「CHANCE」をテーマにした特別号『Lula Japan CHANEL CHANCE Issue』を2026年1月15日に発売した。 「Lula Magazine」とは、『Vogue (ヴォーグ)』、『Harper’s BAZAAR(ハーパーズバザー)』などでスタイリストだったリース・クラークと写真家のデーモン・ヒースが創刊した雑誌