子どものゲーム時間をどう管理するか……どの家庭でも一度はぶつかるテーマではないでしょうか。とくにお子さんが幼稚園児の場合、生活リズムが安定してきたとはいえ、まだまだママのサポートが欠かせません。投稿者さんは「やることを終えてからゲーム」という明確なルールを設けていますが、それでもスムーズに進まない現実に疲れを感じていると言います。6歳のダラダラモードに悩む……投稿者さんの家では、金曜と土曜だけゲー