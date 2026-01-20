1月23日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）は、ゲストにお笑いコンビ・トレンディエンジェルが9年ぶりに登場、福岡市東区の奈多・和白エリアの地元民お勧めスポット8選をお届けする。まずは1年前にオープンした沖縄料理店へ。そこは地元の小学生がよく訪れるらしいのだが、その理由に華大も納得。続いては和白の讃岐うどん店へ。大吉がおいしさを表現するためにある一言を言うのだが、思わず