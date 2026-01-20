福岡県築上町長選は20日告示され、いずれも無所属新人で、元衆院議員秘書の有永圭亮氏（45）、元町議の工藤久司氏（66）、元町議の武道修司氏（61）、元町課長の古市照雄氏（55）、元町議の塩田文男氏（60）の5人が立候補を届け出た。財源確保策や定住人口増といった町の活性化策などが争点になる。