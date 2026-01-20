〜2025年「自動車販売」倒産動向〜2025年の「自動車販売」倒産（四輪自動車のみ）は137件（前年比26.8％増）で、2016年以降の10年間で過去最多となった。新古車別では、 「新車販売」が36件（同20.0％増）、「中古自動車販売」が101件（同29.4％増）で、2業種そろって過去10年で最多を記録した。ただ、新車の販売は好調な一方、中古車販売は車両不足から仕入コストが上昇をたどっており、苦戦が続いている。自動車販売業では