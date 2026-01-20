テレビ東京の狩野恵里アナウンサー（39）が20日までに自身のインスタグラムを更新。“同世代ママ仲間”でもある先輩アナウンサーたちとの3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「とある休みの日。話は尽きない」と題して投稿。「心と身体のばらんす。家庭と仕事とのばらんす。自分と他者とのばらんす。何を今すべき、で何を自分はしたいか。どうありたいか。どう見えたいか。wantとcan が一生ないまぜにグルグル。