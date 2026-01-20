タレントの辺見えみり（49）が、12歳長女との仲睦まじい2ショットを披露し反響が寄せられている。【映像】“横顔そっくり”と話題の長女（別カット&複数カット）これまでInstagramで、カフェでの密着ショットやディズニーランドを満喫する様子など、親子の日常を発信してきた辺見。「娘ちゃんとおでこがそっくり」また、一緒にショッピングをした際の投稿には、「娘さんの横顔、えみりさんにそっくりですね〜」「美人さ