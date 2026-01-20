MLB・エンゼルスに所属する菊池雄星投手が日本時間20日、自身のSNSを更新。西武の郄橋光成投手と再会したことを報告しました。菊池投手は今回の投稿に、自身と妻と郄橋投手とが写ったスリーショットをアップ。あかね色に染まるカリフォルニアの夕景をバックに3人が円卓を囲んでいます。さらにつかの間の再会を振り返り、「先日、高橋光成選手が、僕に会うためだけに1泊2日でカリフォルニアの自宅まで来てくれました。