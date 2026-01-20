【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。フジテレビの一連の問題を巡って芸能界を引退した中居正広氏が、約４００日の沈黙を破り一部メディアの取材に応じましたね。今は芸能界を引退した身。多くは語りませんでしたが、報道を通じてファンに「大丈夫」とメッセージを送りました。沈黙したままではファンの不安や心配は高まるばかり。そんな気持ちを配慮しての「大丈夫」だったのでしょう。そこで今週は、“沈黙”が