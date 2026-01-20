俳優の小沢仁志（６３）が２０日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。「生き霊に憑りつかれて気合いで跳ね返した」という豪快エピソードが明かされた。コワモテで有名な小沢だが、「俺ちょっと霊感強くて、そういうの（生き霊が）飛んでると分かる」という。以前、体調が悪くなり、病院をたらい回しになった時のこと。「最後は脊髄まで検査して、しまいにそこでも何にもないから『マッサージ行って