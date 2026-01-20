女優の西野七瀬（31歳）が、1月19日に放送されたバラエティ番組「タミ様のお告げ」（TBS系）に出演。大阪のご当地お菓子・りくろーおじさんの店の“焼きたてチーズケーキ”をフォークを使わず手で食べ、「うちは手スタイル」と語った。全国各地のご当地お菓子の中で、どれを食べるべきか競う「タミ様甲子園」という企画が行われ、連続ドラマ「未来のムスコ」に出演している西野七瀬が、地元・大阪の人気ご当地お菓子である、りくろ